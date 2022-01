Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 7 janvier 2022 à 19h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Mauricio Pochettino devrait, malgré tout, terminer la saison avec le PSG.

Ce jeudi soir, The Sun a remis au gout du jour les envies de départ de Mauricio Pochettino. A en croire le média anglais, l’entraîneur du PSG attendrait un appel de Manchester United et serait prêt à faire son retour en Premier League. Une information confirmée par Dominique Sévérac, journaliste pour Le Parisien . « Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté Pochettino a donné son accord. On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! » a-t-il confié sur le plateau de l’Equipe du Soir.

Pochettino au PSG jusqu'à la fin de la saison