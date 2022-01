Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, tout est clair !

Publié le 7 janvier 2022 à 15h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne cesse de faire parler, l'entraîneur du PSG se concentre sur la saison parisienne, mais garde la Premier League dans un coin de sa tête.

Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino est régulièrement au cœur de nombreuses rumeurs. L'été dernier, un retour à Tottenham a ainsi été évoqué tandis que plus récemment, c'est Manchester United qui a tenté d'attirer le technicien argentin pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. Malgré tout, la piste menant aux Red Devils n'est pas à exclure puisque Ralf Rangnick assure simplement l'intérim jusqu'à la fin de la saison. « Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord », confiait même le journaliste du Parisien , Dominique Séverac.

Pochettino se concentre sur le PSG, mais...