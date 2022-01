Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 7 janvier 2022 à 12h45 par A.M.

Alors que la presse anglaise ne cesse d'affirmer que Mauricio Pochettino se rapproche de Manchester United, Dominique Séverac confirme la tendance.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a déjà beaucoup fait parler de lui pour son avenir. L'été dernier, son nom a circulé du côté de Tottenham tandis que plus récemment, le technicien argentin faisait partie des favoris pour succéder à Ole Gunnar Solskjær sur le banc de Manchester United. C'est finalement Ralf Rangick qui a été désigné, mais il devrait simplement assuré l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Et selon la presse anglaise, Mauricio Pochettino est toujours le favori pour s'asseoir sur le banc des Red Devils pour la saison prochaine. Une tendance que confirme Dominique Séverac sur le plateau de L'Equipe du Soir .

«Pochettino à Manchester United, c’est quasiment fait !»