Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur Erling Haaland !

Publié le 7 janvier 2022 à 17h15 par D.M.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a fermé la porte à un départ d'Erling Haaland cet hiver.

A l’instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait découvrir un nouveau club lors du prochain mercato estival. L’international norvégien aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival selon les informations de L’Equipe . Mais où pourrait atterrir Haaland ? Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a coché le nom de l’attaquant de 21 ans. Le Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone devraient être des concurrents de taille dans ce dossier.

Pas de départ cet hiver pour Haaland