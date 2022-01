Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme punchline de Bernardoni sur Thioub !

Publié le 8 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Prêté à l'ASSE, Paul Bernardoni a été accompagné par Sada Thioub avec lequel il va partager un nouveau club. L'occasion de chambrer son coéquipier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub. Les deux joueurs vont ainsi partager un troisième vestiaire ensemble après ceux de Nîmes et Angers. Présent devant les médias pour sa présentation officielle, Paul Bernardoni en a profité pour chambrer Sada Thioub qui l'a encore suivi dans son nouveau club.

«Moi je ne peux pas le blairer»