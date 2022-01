Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce d'une recrue de Dupraz sur son arrivée !

Publié le 7 janvier 2022 à 15h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Sada Thioub s'est prononcé sur son arrivée à l'ASSE et révèle n'avoir jamais hésité, d'autant plus que son temps de jeu était famélique à Angers.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, tous deux prêtés par Angers. Conscient que le SCO avait besoin d'alléger sa masse salariale, le club du Forez en a profité pour attirer ces deux joueurs dont la situation était bien différente. Et pour cause, Paul Bernardoni a perdu sa place après être tombé malade tandis que Sada Thioub n'entrait pas du tout dans les plan de Gérald Baticle puisqu'il n'avait pris part qu'à deux minutes de jeu depuis le début de la saison. Par conséquent, l'ancien attaquant de Nîmes ne cache pas sa joie.

«Quand Saint-Etienne m'a contacté, j'étais emballé»