Mercato - PSG : Michut interpelle encore Pochettino pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2022 à 10h45 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Edouard Michut semble finalement intégrer peu à peu l’équipe première du PSG à l’image de son entrée en jeu dimanche soir. Et le jeune milieu de terrain semble enfin épanoui…

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2025 et un statut d’élément particulièrement prometteur, Edouard Michut (18 ans) est victime, comme beaucoup de jeunes pépites issues du centre de formation du PSG, de la présence des stars en équipe première. Une situation qui a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, et au même titre que Xavi Simons, Michut s’est beaucoup interrogé sur son avenir au PSG. Mais son entrée en jeu décisive dimanche soir contre l’OL (1-1) avec une passe décisive offerte à Thilo Kehrer sur l’égalisation semble avoir redistribué les cartes…

« On bosse chaque jour pour ce genre de moments… »