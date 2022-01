Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos fait passer un message à Kylian Mbappé…

Publié le 10 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 10 janvier 2022 à 8h49

Alors que Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat avec le PSG et s’avère déjà promis à un départ libre au Real Madrid l’été prochain, Marquinhos a souligné dimanche soir l’importance de son coéquipier pour le club de la capitale.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin… Comme le10sport.com vous l’a annoncé il y a quelques jours, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid étant donné qu’il arrive en fin de contrat au Parc des Princes, et son départ vers la capitale espagnole ne fait donc plus l’ombre d’un doute l’été prochain. En attendant, Mbappé continue de faire le job avec le PSG, même s’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets dimanche soir contre l’OL (1-1)…

« Un joueur important pour nous »