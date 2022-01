Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a choisi sa prochaine destination !

Publié le 10 janvier 2022 à 10h10 par B.L.

En difficulté à Elche où il est prêté avec option d'achat par l'OM, Dario Benedetto chercherait à changer d'air cet hiver. L'Argentin souhaiterait alors faire son retour à Boca Juniors où il a évolué entre 2016 et 2019.

Dario Benedetto est à la peine à Elche. L'été dernier, l'Argentin a été prêté avec option d'achat par l'OM au club espagnol. Seulement voilà, tout ne semble pas se passer comme prévu pour le buteur de 31 ans, qui n'est plus titularisé depuis la mi-octobre en Liga. Dimanche, dans les colonnes de TyC Sports , Jorge Bermudez, dirigeant de Boca Juniors, a indiqué que les Xeneizes allaient tenter le coup Benedetto cet hiver : « Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l'équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l'effort. » Et de son côté, Dario Benedetto serait sur la même longueur d'onde...

Benedetto veut rejoindre Boca Juniors