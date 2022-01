Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pose ses conditions pour le départ de Benedetto !

Publié le 9 janvier 2022 à 0h15 par D.M.

L'OM discuterait avec Elche et Boca Juniors pour trouver un accord autour de Dario Benedetto. Le club marseillais serait prêt à se séparer de l'attaquant, mais seulement sous la forme d'un transfert définitif.

« Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible » avait confié Dario Benedetto. Et l’attaquant argentin pourrait bien faire son retour à Boca Juniors dès ce mois de janvier. Selon ESPN , l’OM a entamé des discussions avec le club de Buenos Aires, mais aussi avec Elche, qui a réussi à boucler le prêt de Benedetto jusqu’à la fin de la saison.

L'OM veut un transfert sec pour Benedetto