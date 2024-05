Fiasco pour le PSG, c'est une première !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG affrontait le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions au Signal Iduna Park. Malheureusement pour le club parisien, il s'est incliné par le plus petit des scores (1-0). Cette saison, c'est la première fois que le PSG perd sans inscrire le moindre but, et ce, toutes compétitions confondues.

Après avoir fait tomber la Real Sociedad et le FC Barcelone, le PSG a rendez-vous avec le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour le match aller, le club de la capitale s'est déplacé sur la pelouse du BVB, le Signal Iduna Park. Toutefois, les hommes de Luis Enrique ont perdu à l'extérieur par le plus petit des scores (1-0). Une première cette saison.

Le PSG a perdu sans marquer

Selon les informations d' Opta Jean , divulguées sur son compte X , le PSG n'avait jamais perdu sans inscrire le moindre but en 2023-2024, et ce, toutes compétitions confondues. Reste à savoir si la bande à Kylian Mbappé trouvera les ressources nécessaires pour renverser le Borussia Dortmund et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, programmée le 1er juin à Wembley.

Une contre-performance inédite cette saison

Après sa défaite 1-0 au Signal Iduna Park, le PSG va retrouver le Borussia Dortmund au Parc des Princes. La demi-finale retour de la Ligue des Champions étant prévue ce mardi soir à Paris.