Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Kolo Muani, c’est bien terminé !

Publié le 9 janvier 2022 à 1h15 par P.L.

Cherchant à se renforcer, l'OM serait intéressé par Randal Kolo Muani. Cependant, l'attaquant de 23 ans aurait d'ores et déjà tranché pour son avenir.

Attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani ne devrait pas rester bien longtemps au sein de son club formateur. Le joueur de 23 ans ne prolongera pas son contrat, qui arrive à son terme en juin prochain. Se pose désormais la question de sa prochaine destination. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en octobre dernier, Randal Kolo Muani se rapproche de plus en plus de l’Eintracht Francfort. Cependant, le Nantais disposerait d’autres options, notamment en France où l’OM serait intéressé par une arrivée gratuite de l’international Espoir tricolore. Seulement, le joueur aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir.

Randal Kolo Muani aurait accepté l’offre de Francfort