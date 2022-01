Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a préparé son offre pour Kolo Muani !

Publié le 2 janvier 2022 à 19h45 par B.C. mis à jour le 2 janvier 2022 à 19h47

Libre à l’issue de la saison, Randal Kolo Muani figure sur les tablettes de l’OM, qui aurait l’intention de rapidement passer à l’action dans ce dossier, bien que Pablo Longoria ne parte pas favori dans ce dossier.

Avec 7 buts et 3 passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1, Randal Kolo Muani confirme tous les espoirs placés en lui la saison dernière avant de prendre la direction d’un autre club. L’attaquant de 23 ans est en effet dans sa dernière année de contrat et quittera le FC Nantes à l’issue de la saison, de quoi susciter les convoitises de nombreux clubs en Ligue 1 et à l’étranger. L'AS Monaco, l'OM, le LOSC, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen seraient notamment intéressés par Randal Kolo Muani, mais comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l'Eintracht Francfort est idéalement placé pour mettre la main sur le Français. Pas de quoi néanmoins effrayer l’OM.

Une offre de trois ans de l’OM pour Kolo Muani ?