Zidane a dit oui : Le nouveau mariage à l’étranger !

Il y a quelques années, Zinedine Zidane revenait sur les raisons qui l’avaient poussé à dire oui au Real Madrid en 2001. Le numéro 10 de l’équipe de France quittait en effet la Juventus pour rejoindre l’Espagne contre un chèque de 75M€. Et le Ballon d’Or 1998 s’explique.

Le record a tenu pendant plusieurs années. En 2001, Zinedine Zidane devient effectivement le joueur le plus cher de l'histoire en rejoignant le Real Madrid pour un peu plus de 75M€. Une somme exceptionnelle pour l'époque qui ne sera dépassée qu'en 2009 avec un autre transfert au Real Madrid, à savoir celui de Cristiano Ronaldo, recruté pour 94M€. Il faut dire que le numéro 10 des Bleus, élu Ballon d'Or en 1998, est la pierre angulaire du projet Galactique lancé par Florentino Pérez. En 2015, Zizou évoquait d'ailleurs son choix de dire oui au club merengue.

Zidane justifie son transfert au Real Madrid « Pourquoi je suis venu en Espagne ? Pour jouer dans ce merveilleux club qu’est le Real Madrid. À la Juventus, j’avais tout gagné, j’avais envie d’un autre défi », confiait-il alors lors d’un entretien accordé aux élèves du lycée français de Madrid avant de poursuivre.