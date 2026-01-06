OM - Rupture avec l’entraîneur : Le successeur parfait est annoncé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est incliné face au FC Nantes (0-2) dimanche, Christophe Dugarry a rejeté la faute sur Roberto De Zerbi. Un entraîneur dont il ne comprend pas les choix et qu’il considère comme surcoté. Le consultant de RMC estime que Marseille a besoin d’un autre profil sur son banc.

Pour son premier match de l’année 2026, l’OM s’est incliné lors de la réception du FC Nantes (0-2) dimanche. Une rencontre que les Olympiens ont terminé à 9 contre 11 et qui n’a pas réconcilié Christophe Dugarry avec Roberto De Zerbi.

« Il y a un plafond de verre » « Je ne comprends pas ce qu’il fait, son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, quand il les fait jouer deux fois, ce n’est pas le même poste. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Et là, il t’explique qu’il doit devenir psychologue ? Arrête la psychologie mec. T’as sept adjoints, fait entraîneur ! On te demande juste d’être entraîneur. On ne comprend rien à ce que tu fais. Tes changements n’amènent absolument rien. Ça fait des mois et des mois que ce monsieur n’arrive pas à m’inspirer, à me donner une ligne directrice. Je pense qu’il est surcoté. Il a toujours entraîné des équipes moyennes et il est en train de montrer que la marche est trop haute. C’est un entraîneur moyen. On lui a donné la possibilité, et j’y ai cru aussi, de devenir un meilleur entraîneur. Il y a un plafond de verre, je suis désolé. Ça fait 18 mois qu’il est là, ça ne progresse pas », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.