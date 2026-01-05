Crève-cœur à l'OM, rupture avec De Zerbi ?

Axel Cornic

La principale mission de l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal sera sans aucun doute de garder ses meilleurs éléments. Et ça a déjà commencé, puisque Pierre-Emile Højbjerg aurait la grosse cote à l’étranger, avec la Juventus qui souhaiterait l’offrir à Luciano Spalletti.

Une grosse menace plane sur Marseille en ce mois de janvier. Les meilleurs joueurs de Roberto De Zerbi semblent avoir tapé dans l’œil des cadors européens et le premier est Pierre-Emile Højbjerg, devenu en seulement une saison l’un des piliers de l’OM.

Nouvelle tentative pour Højbjerg ? La presse italienne assure depuis plusieurs semaines déjà, que l’international danois est la grande priorité de la Juventus. A Turin, on cherche des renforts au milieu de terrain et pour le coach Luciano Spalletti, Højbjerg aurait le profil parfait. Mais à l’OM on n’a aucune intention de le laisser filer, qui plus est en plein milieu de la saison.