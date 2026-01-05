OM - Départ de De Zerbi : La bombe lâchée par la presse anglaise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coup de tonnerre ce lundi en Angleterre. En effet, après le nul face à Leeds, Manchester United a décidé de démettre Ruben Amorim de ses fonctions. Remis en question depuis un moment, le coach portugais a donc été viré. Désormais, on se demande donc qui viendra le remplacer. Et si le prochain entraîneur de Manchester United était Roberto De Zerbi ?

En 2024, Roberto De Zerbi choisissait de devenir l'entraîneur de l'OM, snobant à cette occasion de prestigieux clubs. A l'époque, Manchester United était intéressé, mais l'Italien avait recalé les Red Devils. Un échec qui n'aurait visiblement pas refroidi le club anglais. En effet, du côté de Manchester, on penserait à nouveau à De Zerbi après avoir viré Ruben Amorim.

De Zerbi à Manchester United ! Ce lundi, Manchester United s'est séparé de son entraîneur et cherche donc un remplaçant à Ruben Amorim. C'est ainsi que parmi les prétendants à ce poste, The Telegraph cite le nom de Roberto De Zerbi. Aujourd'hui à l'OM, l'Italien serait toujours très apprécié du côté des Red Devils. Après avoir coaché Brighton, De Zerbi pourrait d'ailleurs ne pas dire non à un retour en Premier League.