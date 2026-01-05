OM - Départ de De Zerbi : La bombe lâchée par la presse anglaise !

Coup de tonnerre ce lundi en Angleterre. En effet, après le nul face à Leeds, Manchester United a décidé de démettre Ruben Amorim de ses fonctions. Remis en question depuis un moment, le coach portugais a donc été viré. Désormais, on se demande donc qui viendra le remplacer. Et si le prochain entraîneur de Manchester United était Roberto De Zerbi ?
En 2024, Roberto De Zerbi choisissait de devenir l'entraîneur de l'OM, snobant à cette occasion de prestigieux clubs. A l'époque, Manchester United était intéressé, mais l'Italien avait recalé les Red Devils. Un échec qui n'aurait visiblement pas refroidi le club anglais. En effet, du côté de Manchester, on penserait à nouveau à De Zerbi après avoir viré Ruben Amorim.
De Zerbi à Manchester United !
Ce lundi, Manchester United s'est séparé de son entraîneur et cherche donc un remplaçant à Ruben Amorim. C'est ainsi que parmi les prétendants à ce poste, The Telegraph cite le nom de Roberto De Zerbi. Aujourd'hui à l'OM, l'Italien serait toujours très apprécié du côté des Red Devils. Après avoir coaché Brighton, De Zerbi pourrait d'ailleurs ne pas dire non à un retour en Premier League.
Il recalait les Red Devils en 2024 !
Ce n'est donc pas la première fois que Manchester United s'intéresse à Roberto De Zerbi. En 2024, le club anglais avait été recalé. Un refus de De Zerbi à propos duquel Salim Lamrani, auteur d'un livre sur l'entraîneur de l'OM, confiait : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale, ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United (en 2024) si les dirigeants avaient fait preuve d'un peu plus de tact et de considération. Il n'accepte que les relations d'égal à égal, ne supporte pas la condescendance ».