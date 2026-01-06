Transfert : L’OM lui offre un salaire multiplié par six !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’elles aient début au mois d’octobre, les négociations dans l’optique d’une prolongation de Robinio Vaz semblent au point mort à l’heure actuelle. Les prétentions salariales de l’attaquant âgé de 18 ans sont trop éloignées ce que lui a offert l’OM, qui lui aurait pourtant proposé un salaire six fois supérieur à ce qu’il perçoit.

Promis à un bel avenir et alors qu’il enchaînait les entrées intéressantes, l’avenir de Robinio Vaz à l'OM est aujourd’hui incertain. Auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison et souvent mis en avant par son entraîneur, l’attaquant âgé de 18 ans pourrait partir d’ici à la fermeture du marché des transferts.

L’OM a stoppé les négociations avec Vaz Ce qui explique par des discussions au point mort dans l’optique d’une prolongation de deux ans. D’après les informations de L’Équipe, elles ont débuté en octobre, avant d’être stoppées subitement deux mois plus tard. En cause, des positions trop éloignées entre les prétentions salariales de Robinio Vaz et ce que lui proposait l’OM.