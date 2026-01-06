Une star de l’équipe de France au PSG : L’énorme hold-up annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Défenseur central de l’équipe de France de Didier Deschamps ainsi que du Bayern Munich, Dayot Upamecano agite le mercato en ce moment. Le Paris Saint-Germain aimerait s’attacher ses services et cela serait également le cas du Real Madrid ainsi que d’autres cadors européens. Mais en Bavière on est assez optimiste, avec une prolongation qui se dessine pour l’international tricolore.

Ces dernières années, à Paris on a décidé de miser de plus en plus sur les talents français et même sur des cadres de l’équipe de France. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou Lucas Hernandez, mais également avec Désiré Doué ainsi qu’avec Bradley Barcola. Et la liste pourrait bientôt s’allonger au PSG...

Upamecano peut prolonger au Bayern Munich Un nom revient régulièrement depuis quelques et c’est celui de Dayot Upamecano, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine en juin prochain. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com, qu’il devrait finalement prolonger en Bavière et cette tendance a depuis été confirmée par plusieurs sources, en France comme en Allemagne.