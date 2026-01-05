PSG : Gros coup de gueule sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a trouvé un accord à hauteur de 70M€ avec la direction du Napoli. Alors que le PSG ne compte pas recruter cet hiver, Dominique Sévérac a affirmé qu'il était impossible de réussir un nouveau coup à la Kvaratskhelia.

Il y a tout juste un an, le PSG a bouclé un gros coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Khvicha Kvaratskhelia, ayant fait plié les hautes sphères du Napoli grâce à une offensive à hauteur de 70M€.

Mercato : Le PSG ne compte pas recruter cet hiver Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a affirmé que le PSG n'allait pas recruter cet hiver, à moins qu'il y ait des départs. Comme l'a souligné le journaliste du Parisien, il est impossible de réaliser un nouveau coup à la Khvicha Kvaratskhelia aujourd'hui.