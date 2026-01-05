PSG : Gros coup de gueule sur le mercato !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a trouvé un accord à hauteur de 70M€ avec la direction du Napoli. Alors que le PSG ne compte pas recruter cet hiver, Dominique Sévérac a affirmé qu'il était impossible de réussir un nouveau coup à la Kvaratskhelia.
Il y a tout juste un an, le PSG a bouclé un gros coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Khvicha Kvaratskhelia, ayant fait plié les hautes sphères du Napoli grâce à une offensive à hauteur de 70M€.
Mercato : Le PSG ne compte pas recruter cet hiver
Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a affirmé que le PSG n'allait pas recruter cet hiver, à moins qu'il y ait des départs. Comme l'a souligné le journaliste du Parisien, il est impossible de réaliser un nouveau coup à la Khvicha Kvaratskhelia aujourd'hui.
«Si vous pensez qu'il y a un Kvara chaque hiver de disponible, vous vous trompez»
« (J'ai du mal à comprendre l'entêtement du PSG à ne pas recruter. Le banc est faible et quand il y a méforme ou série de blessures, ça marche moyen et c'est très limite en coupe d'Europe) J'attends votre liste de joueurs à recruter cet hiver, disponibles immédiatement, capables d'intégrer les consignes de Luis Enrique et de ne pas faire la tête s'ils ne disputent pas les grands matchs. Si vous pensez qu'il y a un Kvara chaque hiver de disponible, vous vous trompez. Si c'est pour recruter pareil que Beraldo, Ramos ou Lee, je ne vois pas l'intérêt, puisqu'ils sont déjà là et connaissent l'équipe par cœur. Recruter ne consiste pas à empiler les joueurs. Vous devriez féliciter Luis Enrique qui est le premier entraîneur sous le Qatar à ne pas se servir du chéquier illimité pour faire n'importe quoi avec les contrats et ces joueurs qui finissent par devenir des boulets sportifs et économiques », a pesté Dominique Sévérac.