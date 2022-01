Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes manoeuvres sont lancées pour régler le feuilleton Benedetto !

Publié le 9 janvier 2022 à 15h30 par B.L.

Lors du dernier mercato estival, Dario Benedetto a été prêté avec option d'achat à Elche par l'OM. Néanmoins, le buteur est en difficulté en Liga et chercherait un nouveau point de chute cet hiver. Ainsi, Boca Juniors ferait tout son possible pour recruter l'Argentin en janvier.

Dario Benedetto n'y arrive plus à Elche. Prêté avec option d'achat par l'OM l'été dernier, l'Argentin a perdu sa place de titulaire en Liga depuis la mi-octobre, où l'attaquant de 31 ans possède un maigre bilan de 2 buts en 14 apparitions. Au mois de décembre dernier, Dario Benedetto a alors partagé son désir de retourner un jour à Boca Juniors, où il a évolué entre 2016 et 2019 : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Cela tombe bien pour Benedetto, puisque le club de Buenos Aires souhaiterait plus que tout s'attacher les services de l'avant-centre cet hiver.

« Benedetto serait un ajout énorme à l'équipe »

Dans un entretien pour TyC Sports , Jorge Bermudez, dirigeant au sein de Boca Juniors, a confirmé que la formation argentine était grandement intéressée par le retour de Dario Benedetto : « Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l'équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l'effort. Ce n'est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n'allons pas dire n'importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C'est un gros coup économique. Le club français (l'OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. » Malgré ce fort désir de recruter Benedetto, Boca Juniors doit encore s'entendre avec l'OM, auquel appartient toujours l'Argentin. Selon L'Équipe , l'opération pourrait prendre la forme d'un prêt payant, tandis que Boca Juniors pourrait acheter une partie des droits fédératifs du joueur de 31 ans.

« Nous allons faire tout notre possible »