Mercato - OM : Une solution trouvée pour l'avenir de Benedetto ?

Publié le 9 janvier 2022 à 13h45 par La rédaction

En difficulté à Elche où il est prêté avec option d'achat par l'OM, Dario Benedetto pourrait changer d'air dès cet hiver. En coulisses, Boca Juniors s'activerait pour recruter l'Argentin.

L'été dernier, Dario Benedetto a quitté l'OM pour rejoindre Elche sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Toutefois, tout ne semble pas se passer comme prévu pour l'Argentin en Liga. En 14 matchs sous le maillot du club espagnol, l'attaquant de 31 ans n'a en effet marqué que 2 buts. Pour ne pas arranger les affaires de Dario Benedetto, ce dernier aurait perdu la confiance de son entraîneur, puisque le buteur n'est plus titularisé depuis plus de deux mois. Ainsi, Benedetto chercherait un nouveau point de chute cet hiver et pourrait faire son retour à Boca Juniors, où l'avant-centre a évolué entre 2016 et 2019.

Vers un prêt payant de Benedetto à Boca Juniors ?