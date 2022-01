Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les exigences XXL de Boubacar Kamara pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 13h10 par B.L.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Boubacar Kamara peut désormais négocier avec les équipes de son choix dans l'optique d'un transfert libre l'été prochain. Mais pour trouver un accord, le Marseillais se montrerait gourmand.

Le feuilleton Boubacar Kamara se poursuit à Marseille. Le milieu de terrain entame les six derniers mois de son contrat avec l'OM et ne serait pas enclin à renouveler son bail avec le club phocéen. Pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, le Français ne compterait pas quitter l'OM cet hiver et souhaiterait plutôt partir librement à la fin de la saison. En coulisses, Boubacar Kamara aurait d'ailleurs fait part de ses prétentions salariales XXL.

Kamara veut 180 000€ par semaine