Mercato - OM : Un départ inattendu à 15M€ cet hiver ? La réponse !

Publié le 9 janvier 2022 à 11h15 par T.M.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées à propos d’un possible de Bamba Dieng de l’OM en ce mois de janvier. Le buteur de Sampaoli serait toutefois encore loin d’être parti.

En ce mois de janvier, Pablo Longoria va surtout devoir mettre l’accent sur les départs à l’OM. En effet, Frank McCourt lui aurait demandé de réaliser pour 30M€ de ventes. Alors que le départ de Duje Caleta-Car est espéré, il faut s’attendre à d’autres transferts. Qui ? Dernièrement, le nom de Bamba Dieng s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs. En réussite cette saison, le buteur sénégalais de 21 ans éveillerait certaines convoitises. Sky Sports révélait ainsi que Newcastle et l’Atalanta Bergame seraient intéressés par Dieng, pour qui l’OM réclamerait 15M€.

Aucune offre !