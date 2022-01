Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur l'avenir de Benedetto !

Publié le 9 janvier 2022 à 10h15 par B.L.

Lors du dernier mercato estival, Dario Benedetto a été prêté avec option d'achat à Elche par l'OM. Néanmoins, le buteur de 31 ans pourrait quitter la Liga dès cet hiver pour faire son retour à Boca Juniors.

Dario Benedetto aurait le mal du pays. En difficulté avec Elche où l'Argentin est prêté avec option d'achat par l'OM, l'attaquant n'a pas caché vouloir faire son retour un jour à Boca Juniors au mois de décembre dernier : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Et en Argentine, le club situé à Buenos Aires serait prêt à rapatrier Dario Benedetto.

« Il veut revenir »