Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va devoir lâcher une petit fortune en fin de saison !

Publié le 9 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

A quelques mois du mercato d'été, l'OM sait déjà qu'il faudra verser au moins 40M€ pour lever les différentes options d'achat. Explications.

Il y a quelques temps, Pablo Longoria se prononçait sur l'avenir des joueurs prêtés avec option d'achat l'été dernier. « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques », confiait ainsi le président de l'OM avant de confirmer également la tendance pour Arkadiusz Milik : « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM . »

40M€ d'option d'achat à lever

Et cela ne fait désormais plus aucun doute, l'OM devra lever ces quatre options d'achat. En effet, Pau Lopez a disputé son 20e match vendredi soir à Bordeaux (1-0) ce qui engendrera son transfert définitif en juin prochain pour 12M€. L'OM se maintiendra en Ligue 1 donc Mattéo Guendouzi (11M€) et Cengiz Ünder (8,4M€) s'engageront définitivement à Marseille en fin de saison. Cela représente donc 31,4M€ auxquels s'ajouteront les 8M€ d'Arkadiusz Milik.