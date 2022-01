Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, McCourt va devoir lâcher 40M€ !

Publié le 8 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors que l'OM a bouclé plusieurs prêts l'été dernier, les conditions pour que les options d'achat soient levées seront toutes atteintes sans trop de difficulté. Ce qui va engendrer une première grosse dépense pour Frank McCourt l'été prochain.

L'été dernier, l'OM a dynamité le marché en attirant pas moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs arrivés sous la forme d'un prêt avec option d'achat à l'image de Matteo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez. L'objectif de Pablo Longoria était d'éviter de dépenser trop dès l'été dernier en repoussant cet investissement d'une année. Une vision à court terme qui contraint l'OM à obtenir des résultats rapidement puisqu'une qualification en Ligue des champions semble désormais indispensable. Et pour cause, sans la manne financière promise aux clubs engagés en C1, les Marseillais auront du mal à lever les options d'achat dont les conditions pour qu'elles soient levées sont déjà atteintes.

Plusieurs options d'achat seront levées