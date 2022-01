Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça pourrait s’accélérer pour Kurzawa !

Publié le 10 janvier 2022 à 12h15 par A.C.

Layvin Kurzawa semble avoir plusieurs options pour quitter le Paris Saint-Germain cet hiver avec notamment la Lazio, où Maurizio Sarri réclame des renforts.

Le Paris Saint-Germain a besoin de vendre en ce mois de janvier et les potentiels candidats au départ sont nombreux. C’est le cas de Layvin Kurzawa, qui n’a quasiment pas joué cette saison et qui devrait donc être invité à aller voir ailleurs. Le latéral gauche pourrait notamment rebondir en Italie, puisqu’il serait suivi de près par la Lazio. Cela ne serait toutefois plus le cas de l’Inter, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé ce lundi que Simone Inzaghi aurait écarté le joueur du PSG pour finalement tout miser sur Filip Kostić de l'Eintracht Francfort.

« Je ne sais pas si des nouveaux joueurs arriveront, mais nous en avons besoin »