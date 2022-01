Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Kurzawa !

Publié le 10 janvier 2022 à 9h15 par A.C.

Très peu utilisé au Paris Saint-Germain cette saison, Layvin Kurzawa pourrait plier bagages au cours de ce mercato hivernal. Mais l'option Inter Milan semble s'être refroidie pour l'ancien Monégasque...

D’ici la fin du mois de janvier, plusieurs joueurs pourraient quitter le Paris Saint-Germain. L’Équipe a révélé que Leonardo devra récupérer près de 100M€ au cours de ce mercato hivernal et un premier pas a déjà été fait, avec Rafinha qui a rejoint la Real Sociedad. De nombreux autres dossiers se présentent pour le PSG, avec notamment Layvin Kurzawa. Barré par Juan Bernat et Nuno Mendes, le latéral gauche ne semble plus du tout avoir sa place au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino et un départ semble donc devenu inévitable. En Italie, plusieurs clubs seraient d’ailleurs intéressés...

L’Inter oublie Kurzawa