Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… La nouvelle annonce du Real Madrid !

Publié le 10 janvier 2022 à 16h30 par T.M.

Pour le prochain mercato estival, le Real Madrid verrait les choses en grand. En effet, Florentino Pérez rêverait d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Des rumeurs qui n’échappent d’ailleurs à personne au sein du vestiaire merengue et ce lundi, Toni Kroos a évoqué ces deux gros feuilletons.

Lors des précédentes fenêtres de recrutement, le Real Madrid a été plutôt calme. Mais lors du mercato estival à venir, la tendance pourrait être bien différente au sein de la Casa Blanca. Afin de remettre son club au sommet et pour assurer une domination dans les années à venir, Florentino Pérez veut frapper très fort. Et quand il s’agit des grosses opérations qui se préparent au Real Madrid, les regards se tournent bien évidemment vers Kylian Mbappé. A l’été, les Merengue ont proposé jusqu’à 200M€ pour l’arracher au PSG, en vain. Cela pourrait finalement n’être que partie remise. En fin de contrat, le Français pourrait débarquer librement à l’issue de la saison, bien que Leonardo et le club de la capitale garderaient espoir de le faire prolonger. Rêvant de Kylian Mbappé depuis plusieurs années maintenant, Florentino Pérez toucherait enfin au but, mais cela ne serait qu’une partie de son rêve. En effet, le président du Real Madrid souhaiterait associer le Français à Erling Braut Haaland et ainsi unir ceux qu’on annonce comme les deux futurs meilleurs joueurs du monde. Selon les différents échos, la Casa Blanca serait idéalement placée. Le Norvégien, aujourd’hui au Borussia Dortmund, souhaiterait en effet poursuivre sa carrière en Espagne, où le FC Barcelone serait d’ailleurs également intéressé. Et l’opération Haaland ne devrait également pas atteindre des sommes folles puisqu’une clause libératoire à 75M€ prendre effet à l’été.

« Je sais pas quel sera le résultat »