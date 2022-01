Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros dilemme de Sampaoli pour la succession d’Amavi !

Publié le 10 janvier 2022 à 16h10 par T.M.

Alors que Jordan Amavi a été prêté à l’OGC Nice, un nouvel arrière gauche pourrait débarquer à l’OM cet hiver. Mais encore faut-il trouver l’heureux élu.

Cet hiver, Pablo Longoria doit dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli. Des départs sont attendus à l’OM et cela a d’ailleurs déjà commencé avec le prêt de Jordan Amavi. Le latéral gauche a en effet été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Il faut dire que le Français n’était plus en odeur de sainteté à l’OM. Pas dans les plans de Sampaoli, Amavi, qui avait pourtant prolongé il y a quelques mois, était ainsi poussé vers la sortie. Il a donc pris la porte pour rejoindre les Aiglons.

Quel successeur pour Jordan Amavi ?