Mercato - OM : Le clan Alvaro Gonzalez fait le forcing pour un départ en Ligue 1 !

Publié le 10 janvier 2022 à 13h10 par T.M.

Alors qu’Alvaro Gonzalez voudrait retourner en Espagne, l’agent du joueur de l’OM aurait une autre idée en tête.

En ce mois de janvier, Alvaro Gonzalez pourrait bien quitter l’OM. Si l’Espagnol est heureux sur la Canebière, il n’entre toutefois pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli. Une situation qui pourrait ainsi le pousser au départ et les rumeurs ont d’ailleurs été nombreuses concernant l’avenir de l’Espagnol. Ce lundi, AS a d’ailleurs confirmé la piste menant à Valence, assurant par la même occasion qu’Alvaro Gonzalez souhaiterait revenir en Liga, lui qui avait quitté le championnat espagnol et Villarreal pour débarquer à l’OM.

Un avenir… à Bordeaux ?