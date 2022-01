Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse confirmation pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 10 janvier 2022 à 12h45 par T.M.

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison, Alvaro Gonzalez pourrait prendre la porte de sortie en janvier. Cela commence d’ailleurs à se préciser pour le défenseur de l’OM.

Cela fait maintenant plusieurs jours que l’avenir d’Alvaro Gonzalez est au coeur de nombreuses rumeurs alors que la situation du joueur de l’OM est compliquée étant donné qu’il n’est plus énormément utilisé par Jorge Sampaoli. Ainsi, c’est la presse espagnole qui avait lâché une première bombe assurant qu’un accord existait entre l’OM et son joueur pour le laisser partir librement cet hiver. De nombreuses rumeurs sont ensuite apparues, annonçant Alvaro Gonzalez à Bordeaux, Strasbourg, tandis que Pascal Dupraz avait révélé qu’il ciblait le joueur à l’ASSE. Et ces dernières heures, c’est l’option menant à Valence qui a pris de l’ampleur.

Direction Valence ?