Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prend une énorme décision avec Alvaro Gonzalez !

Publié le 10 janvier 2022 à 11h10 par T.M.

Alors que l’avenir d’Alvaro Gonzalez fait énormément parler durant ce mercato hivernal, Jorge Sampaoli afficherait une préférence pour le défenseur central de l’OM.

En ce mois de janvier, l’effectif de l’OM va connaitre certains changements. Et après le départ de Jordan Amavi, d’autres joueurs devraient encore s’en aller. En effet, Pablo Longoria a reçu comme mission de la part de Frank McCourt de vendre pour 30M€. Et c’est en défense centrale que cela pourrait surtout bouger. Alors que tous les regards se tournent vers Duje Caleta-Car, l’incertitude plane également sur l’avenir d’Alvaro Gonzalez. N’étant plus un premier choix de Jorge Sampaoli, l’Espagnol est annoncé loin de l’OM en ce mois de janvier.

Un remplaçant ou rien ?