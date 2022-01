Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit une bonne nouvelle en provenance de l’OM !

Publié le 10 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central, l’ASSE pense notamment à Alvaro Gonzalez. Et pour Pascal Dupraz, il pourrait bien y avoir une ouverture.

Alors que Joris Gnagnon n’est pas encore prêt physiquement, l’ASSE souhaite encore se renforcer en défense centrale. Et pour cela, Pascal Dupraz regarde notamment du côté de l’OM. En effet, récemment, l’entraîneur des Verts avait révélé son intérêt pour un certain Alvaro Gonzalez : « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! ».

C’est fini entre Alvaro Gonzalez et l’OM ?