Mercato : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

De retour à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo envisagerait déjà un départ. Et son entourage jette d'ailleurs un gros froid sur son avenir.

Après trois saisons en dents de scie à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son grand retour à Manchester United l'été dernier. Mais après des débuts impressionnants, le Portugais semble plus en difficulté et se lasserait même déjà de sa situation chez les Red Devils qui ne pointent qu'à la septième place en Premier League et sont donc loin d'être assurés de disputer la prochaine Ligue des champions. Dans ses conditions, un départ de Cristiano Ronaldo n'est pas à exclure comme l'explique un prochain du quintuple Ballon d'Or.

Le clan Ronaldo n'exclut rien !