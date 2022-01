Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée de Bernardoni est encore validé !

Publié le 10 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Arrivé sous la forme de prêt à l'ASSE, Paul Bernardoni devrait rapidement s'adapter chez Les Verts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni a été prêté par Angers à l'ASSE. Il faut dire que les Verts cherchaient un gardien de but afin de compenser la blessure d'Etienne Green ainsi que pour apporter de l'expérience à ce poste. Une arrivée validée par Abdel Bouhazama, directeur du centre de formation du SCO d'Angers, qui s'est livré sur le site poteaux-carrés .

«Pour moi c’est quelqu’un de bien pour les Verts»