Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz connait un terrible échec à 0€ !

Publié le 9 janvier 2022 à 17h15 par T.M.

Aujourd’hui libre, Youcef Belaïli se cherche un nouveau club, qui ne sera toutefois pas à l’ASSE.

Cet hiver, l’ASSE veut être active et se renforcer afin de permettre à Pascal Dupraz de sauver le club. Cela a d’ailleurs démarré fort dans le Forez. Et dans le secteur offensif, les Verts ont notamment acté le retour de Bakary Sako, tandis que, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Sada Thioub a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Angers. Mais l’ASSE semble avoir tenté d’autres coups en attaque, comme notamment avec Youcef Belaïli, international algérien, actuellement libre de tout contrat.

« On a repoussé l’offre d’emblée »