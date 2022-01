Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s’attendre pour le transfert de Benedetto !

Publié le 9 janvier 2022 à 17h10 par Th.B.

Bien que les différentes parties discuteraient déjà en coulisse pour le transfert de Dario Benedetto à Boca Juniors cet hiver, Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM seraient contraints de se montrer patients. Explications.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors et avec l’approbation publique d’André-Pierre Gignac, Dario Benedetto a réalisé des débuts convaincants à l’OM avant de s’effacer au fil du temps. Jusqu’à inciter le président Pablo Longoria à boucler son prêt à Elche pour l’intégralité de la saison, sa dernière à l’OM au vu de l’expiration de son contrat en juin prochain. Néanmoins, comme Olé l’a dernièrement fait savoir, le président de l’OM espérerait pouvoir renflouer les caisses du club phocéen par le biais d’un transfert de Benedetto cet hiver alors que le Boca aimerait s’attacher les services de son ancien buteur et que les discussions entre les deux clubs et Elche auraient déjà lieu en coulisses. Cependant, cette opération en se matérialisera pas du jour au lendemain pour l’OM.

En raison de plusieurs parties présentes dans l’opération, le retour de Benedetto à Boca va mettre du temps…