Mercato - PSG : Leonardo va devoir passer à l’action pour la succession de Mbappé !

Publié le 10 janvier 2022 à 17h15 par A.C.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se dessine, Leonardo va devoir lui trouver un remplaçant et pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A, avec un certain Dušan Vlahović.

Il est la grande surprise de cette saison en Italie. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Partizan en 2018, Dušan Vlahović a explosé sous les couleurs de la Fiorentina. Il est actuellement le meilleur buteur de Serie A devant notamment Ciro Immobile et Giovanni Simeone et commence à faire saliver les plus grands clubs d’Europe. Cela serait le cas du Paris Saint-Germain, qui en juin prochain pourrait bien perdre Kylian Mbappé. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les pistes les plus chaudes pour le PSG, mais Leonardo semble en pincer pour le talent serbe.

La Fiorentina veut faire monter les enchères pour Dušan Vlahović