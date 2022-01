Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté un très joli coup !

Publié le 11 janvier 2022 à 1h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille se retrouve un peu démuni à certains postes et c’est le cas de celui de latéral droit, puisque Pol Lirola est le seul actuellement au club. Pourtant, Pablo Longoria aurait pu trouver un joueur pour l’épauler...

Très performant lors de son prêt la saison dernière, Pol Lirola est finalement revenu à l’Olympique de Marseille, même si la Fiorentina a tout fait pour le retenir. Pourtant, il n’était pas le seul latéral droit pisté par Pablo Longoria, qui a vu Hiroki Sakai faire ses valises lors du dernier mercato estival. Le président de l’OM semblait en effet décidé à recruter Daniel Wass, afin qu’il vienne concurrence ou épauler Lirola. Finalement, l’international danois n’a pas bougé du FC Valence, alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois.

Valence a fait capoter l’arrivée de Wass à l’OM