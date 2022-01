Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi active une nouvelle piste pour cet hiver !

Publié le 11 janvier 2022 à 1h00 par P.L.

Afin de se renforcer, le FC Barcelone va devoir se séparer de quelques joueurs pour alléger sa masse salariale. Ainsi, le club catalan acter le départ de Neto et songerait déjà à sa succession.

Afin de pouvoir recruter sur le marché des transferts, le FC Barcelone compte sur quelques départs. Celui de Philippe Coutinho vers Aston Villa a d'ores et déjà été officialisé, et d’autres noms sont régulièrement annoncés en partance ces derniers jours. Entre Clément Lenglet ou encore Sergiño Dest, on peut retrouver celui de Neto. Recruté en 2019 en provenance de Valence, le Brésilien n’a joué que 19 matchs toutes compétitions confondues. Barré par la concurrence de Marc-André Ter Stegen, le portier de 32 ans pourrait bien faire ses valises prochainement. De son côté, le FC Barcelone penserait déjà à sa succession.

Le Barça envisage une piste au Rayo Vallecano pour la doublure de Ter Stegen