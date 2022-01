Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tente un coup audacieux avec un international brésilien !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a perdu Philippe Coutinho qui a signé à Aston Villa sous la forme d’un prêt. Pour le remplacer, le Barça songerait à Oscar. Néanmoins, le club culé n’aurait pas la marge financière nécessaire pour accueillir l’ancien milieu offensif de Chelsea.

Le 7 janvier dernier, Philippe Coutinho a une nouvelle fois quitté le FC Barcelone sous la forme d’un prêt après son premier départ à l’été 2019 pour le Bayern Munich. Cette fois-ci, le Brésilien a pris le chemin de la Premier League et de Birmingham puisqu’il s’est engagé en faveur d’Aston Villa pour les six prochains mois dans lequel a été inclus une option d’achat. Cependant, et malgré les difficultés financières du FC Barcelone, le club culé chercherait à lui trouver un successeur sur le marché des transferts, mais pas à n’importe quel prix…

L’option Oscar étudiée, mais irréalisable ?