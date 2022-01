Mercato - Officiel : Coutinho quitte le FC Barcelone !

Foot - Mercato - Barcelone

Dans les tuyaux ces derniers jours, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Aston Villa pour le prêt de Philippe Coutinho.

Après 4 ans passées en Catalogne, l'aventure de Philippe Coutinho au FC Barcelone a pris fin. Le Barça a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec Aston Villa pour le prêt avec option d'achat du Brésilien jusqu'à la fin de la saison. Le club entraîné par Steven Gerrard prendra en charge une partie du salaire du milieu offensif de 29 ans.

Welcome, Philippe Coutinho! Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park.