Mercato - OM : La tendance se confirme pour ce coup en Premier League !

Publié le 10 janvier 2022 à 22h10 par Th.B.

Alors que l’OM a perdu Jordan Amavi qui s’en est allé en prêt à l’OGC Nice, le président Pablo Longoria travaillerait en coulisse afin de boucler la venue de Sead Kolasinac l’été prochain.

Dans le cadre du prochain mercato estival, l’OM pourrait se lancer sur les traces d’un nouvel latéral gauche après avoir prêté Jordan Amavi à l’OGC Nice dans lequel une option d’achat a été incluse. Pour ce faire, plusieurs pistes auraient été activées par Pablo Longoria. Le président de l’OM garderait notamment un oeil sur le marché des agents libres, statut auquel Sead Kolasinac pourrait avoir le droit en fin de saison si si situation contractuelle restait inchangée. L’Équipe affirmait dimanche que l’arrière latéral d’Arsenal figurerait dans les petits papiers de l’OM. Et la tendance a été confirmée ce lundi par Sky Sports.

Kolasinac en discussion avec l’OM