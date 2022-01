Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active déjà pour une recrue à 0€ !

Publié le 10 janvier 2022 à 15h10 par T.M.

Si Jorge Sampaoli attend des nouveaux joueurs à l’OM pour cet hiver, Pablo Longoria travaillerait également en vue du prochain mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a montré toutes ses capacités de négociateur, faisant venir une dizaine de recrues à l’OM. Toutefois, pour Jorge Sampaoli, cela n’est pas encore suffisant. En ce mois de janvier, l’Argentin attend encore des nouveaux joueurs. Une mission pour Pablo Longoria, qui va toutefois devoir vendre avant de pouvoir recruter cet hiver. Il n’empêche que certains dossiers seraient déjà à l’étude au sein de la direction phocéenne et pas seulement pour cette fenêtre de recrutement de janvier.

Le coup Kolasinac en préparation !