Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Donnarumma !

Publié le 10 janvier 2022 à 13h15 par A.C.

Arrivé au PSG cet été en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait très bien pu rester en Serie A.

C’est l’un des très jolis coups signés Leonardo. Considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération et élu meilleur joueur de l’Euro cet été, Gianluigi Donnarumma est venu renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Une arrivée qui ne s’est toutefois pas faite sans remous ! L’Italien est en effet en concurrence avec Keylor Navas, dont l’expérience semble pour le moment primer sur la jeunesse. Donnarumma comme le PSG assurent que tout irait très bien, mais plusieurs médias évoquent des tensions toujours plus grandes entre les deux gardiens.

Szczesnya poussé Donnarumma vers le PSG