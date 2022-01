Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Tout va être relancé par Zidane ?

Publié le 9 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Au PSG, le prochain entraîneur pourrait donc se nommer Zinedine Zidane. Une arrivée qui pourrait alors redistribuer certaines cartes, notamment chez les gardiens. Explications.

Aujourd’hui entraîneur du PSG et sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait ne pas s’éterniser dans la capitale française. Le départ de l’Argentin pourrait intervenir d’ici peu et c’est Zinedine Zidane qui pourrait bien venir le remplacer sur le banc parisien. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le dossier Zizou avance bien en coulisses et dernièrement, c’est Daniel Riolo qui a lâché une bombe à ce sujet, assurant que Zidane sera l’entraîneur du PSG avant juin prochain.

Navas grand gagnant ?

Zinedine Zidane pourrait donc être le prochain entraîneur du PSG et forcément, cette arrivée devrait avoir certaines conséquences. Alors que les regards se tournent notamment vers le cas de Kylian Mbappé, la gestion des gardiens parisien pourrait également être relancée. Aujourd’hui, Mauricio Pochettino privilégie l’alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Avec Zidane, cela pourrait changer et c’est le Costaricien qui pourrait en bénéficier. Au Real Madrid, Navas était l’un des hommes de bases de Zizou lors des succès en Ligue des Champions. Si le Français débarque à Paris, Donnarumma pourrait donc en faire les frais.