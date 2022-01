Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message de taille pour Kamara

Publié le 10 janvier 2022 à 14h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara serait suivi de près par l’AS Roma, qui semble vouloir boucler son mercato hivernal au plus vite.

Tout porte à croire que les routes de Boubacar Kamara et de l’Olympique de Marseille se sépareront en fin de saison. La prolongation du défenseur ou milieu de 22 ans semble devenue impossible et Pablo Longoria aurait donc décidé de le vendre dès cet hiver, afin d’assurer un minimum d’argent à l’OM. Mais la tâche se complique ! L’AS Roma semblait en effet disposée à bouger pour Kamara, mais finalement José Mourinho aurait opté pour Sergio Oliveira, qui pourrait arriver en prêt en provenance du FC Porto.

« Nous voulons tout boucler au cours de deux prochaines semaines »