Mercato - Barcelone : La grande annonce de Steven Gerrard sur Philippe Coutinho !

Publié le 10 janvier 2022 à 17h45 par B.C.

Alors que le FC Barcelone et Aston Villa ont annoncé un accord pour le prêt de Philippe Coutinho, ce dernier a passé avec succès sa visite médicale, pour le plus grand bonheur de Steven Gerrard.

Le retour de Philippe Coutinho en Premier League est désormais imminent ! Il y a quelques jours, le FC Barcelone et Aston Villa ont annoncé l’existence d’un accord pour le prêt de l’international brésilien, qui a accepté de revoir son salaire à la baisse pour s’engager en faveur des Villans . Cependant, un détail majeur restait à régler dans ce dossier, l’examen médical du milieu offensif, obligeant le FC Barcelone à se montrer patient avant de pouvoir enregistrer Ferran Torres auprès de la Liga. Un obstacle levé ce lundi après-midi comme l’a confirmé Aston Villa. Philippe Coutinho a réussi sa visite médicale et se trouve actuellement en France afin d'obtenir un permis de travail. De son côté, Steven Gerrard se montre impatient à l’idée de pouvoir compter sur sa recrue.

« Je suis vraiment heureux que nous ayons pu le recruter »